Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0978

Gestern Mittag ereignete sich in Tiergarten ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 26-jährige Mann mit seiner Aprilia gegen 13.50 Uhr von der Heidestraße kommend den Tunnel Tiergarten-Spreebogen in Richtung Kreuzberg. In einer Rechtskurve soll er die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben und gegen die erhöhte Fahrstreifenbegrenzung gefahren sein. Daraufhin stürzte der junge Mann und zog sich schwere Verletzungen im Oberkörperbereich zu. Er wurde durch Rettungskräfte zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tunnel Tiergarten-Spreebogen war für die Unfallaufnahme in Richtung Kreuzberg kurzfristig voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2.