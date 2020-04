Supermarkt überfallen

Nr. 0975

Gestern Vormittag überfielen zwei Männer ein Lebensmittelgeschäft in Neukölln. Nach bisherigen Ermittlungen betraten die Maskierten gegen 10.45 Uhr den Laden in der Sonnenallee und begaben sich direkt in das Büro der Filialleitung. Unter Anwendung von Gewalt forderten sie eine 54-jährige Angestellte zur Herausgabe von Geld auf, welches sie daraufhin auch bekamen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt vom Tatort. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.