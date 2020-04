Kind vom Auto angefahren

Nr. 0973

Gestern Nachmittag in Marzahn kam es zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Kind schwer verletzt wurde. Gegen 15.25 Uhr fuhr ein 80-jähriger Autofahrer den Blumberger Damm in Richtung der Grumsiner Straße. Laut Angaben des Ford-Fahrers soll das achtjährige Kind auf die Fahrbahn gerannt und von dem Fahrzeug erfasst worden sein. Die 34-jährige Mutter des Kindes befand sich ebenfalls vor Ort. Das Kind wurde mit einer Kopfverletzung durch den zum Ort gerufenen Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo es stationär behandelt wird. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 übernahm die weiteren Ermittlungen.