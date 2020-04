Nach Verfolgungsfahrt - Führerschein und Fahrzeug beschlagnahmt

Nr. 0972

Gestern Nachmittag missachtete ein Autofahrer in Lichterfelde die Anhaltezeichen einer Zivilstreife des Polizeiabschnitts 46 und flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten die eingesetzten Kräfte gegen 14 Uhr einen Smart in der Oberhofer Straße anhalten und den Fahrer kontrollieren. Sie folgten dem Smart bis in die Oberhofer Straße, gaben sich als Polizeikräfte zu erkennen und forderten den Fahrer durch das Zeigen der Anhaltekelle dazu auf, anzuhalten. Dieser stoppte kurz, wendete fluchtartig und fuhr in Richtung Oberhofer Platz davon. Diesen umfuhr er, entgegen der Fahrtrichtung, bis zur Parallelstraße. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten dabei stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Zivilstreife folgte dem Smart mit Blaulicht und Martinshorn über die Parallelstraße in Richtung Frobenstraße. Der Smart-Fahrer missachtete auf seiner Flucht die „rechts vor links“-Regeln und durchfuhr die weiteren Straßen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h, ohne an Kreuzungen und Einmündungen abzubremsen. In der Frobenstraße fuhr er auf eine Grundstücksausfahrt und konnte dort durch die Zivilkräfte festgenommen werden. Der Führerschein des 32-Jährigen sowie sein Fahrzeug wurden beschlagnahmt. In diesem befand sich noch ein Dönermesser. Er wurde anschließend zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht und danach entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 übernommen.