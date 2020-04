Sachbeschädigungen mit politischem Hintergrund

Mitte/Friedrichshain-Kreuzberg

Im Zeitraum zwischen der vergangenen Nacht bis zum heutigen Vormittag, beschädigten Unbekannte in Mitte und Kreuzberg ein Restaurant und einen Möbelfachmarkt.

Gegen 2.50 Uhr stellte die Besatzung eines Funkstreifenwagens mehrere beschädigte Scheiben eines Restaurants an der Leipziger Straße Ecke Markgrafenstraße in Mitte fest. Die Einsatzkräfte bemerkten, dass die Scheiben runde Beschädigungen mit darum befindlichen runden Splitterungen aufwiesen. Womit und von wem die Beschädigungen verübt worden waren, ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin, da eine politisch motivierte Attacke nicht ausgeschlossen werden kann.

Gegen 8 Uhr stellte der Geschäftsführer eines Möbelhauses am Blücherplatz in Kreuzberg die beschmierte Fassade seines Geschäftes fest. Dort hatten Unbekannte eine ungefähr 20×2 Meter große politische Parole auf die Fassade geschrieben. Am Abend zuvor befand sich diese noch nicht auf der Fassade, teilte der Leiter des Geschäftes mit. Auch hierzu ermittelt der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt Berlin.