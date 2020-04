Unbekannte spannen Seil auf einer Brücke – Fahrradfahrer verletzt

Nr. 0963

In der vergangenen Nacht stürzte ein Fahrradfahrer aufgrund eines auf einer Brücke im Prenzlauer Berg gespannten Seils. Nach bisherigen Ermittlungen war der 48-Jährige gegen 1 Uhr mit seinem Rad auf der Brücke Schwedter Steg in Richtung Behmstraße unterwegs, als er vor sich ein gespanntes Seil erblickte. Trotz Bremsung stürzte der Mann und zog sich leichte Arm- und Beinverletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Alarmierte Einsatzkräfte beschlagnahmten das Seil und leiteten ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.