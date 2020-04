Nr. 0962

In der vergangenen Nacht brannte in Tempelhof ein Auto. Gegen 2.30 Uhr alarmierte ein Anwohner Polizei und Feuerwehr, nachdem er Flammen an dem in der Ringbahnstraße geparkten Fiat bemerkt hatte. Beim Eintreffen der Kräfte war das Feuer schon selbstständig erloschen. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.