Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt - Cannabisplantage entdeckt

Marzahn-Hellersdorf/Lichtenberg

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0959

Gestern Abend entdeckten Einsatzkräfte bei der Vollstreckung eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Marzahn eine Cannabisindoorplantage. Weitere Durchsuchungen fanden in Neu-Hohenschönhausen und Alt-Hohenschönhausen statt. Das Fachkommissariat für Drogendelikte der Polizeidirektion 6 durchsuchte nach vorangegangenen umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Berlin gestern Abend ab 18 Uhr mit Unterstützung einer Einsatzhundertschaft ein Gebäude in der Straße Zur Alten Börse, zwei Wohnungen in der Josef-Höhn-Straße und in der Ahrenshooper Straße. Die Einsatzkräfte fanden umfangreiches Equipment zum Anbau von Cannabis, abgeerntetes Cannabis im Kilogrammbereich, eine in Betrieb befindliche Cannabisplantage, Waffen sowie pyrotechnische Gegenstände und beschlagnahmten alles. Zwei Männer im Alter von 41 und 20 Jahren und eine 17-Jährige wurden festgenommen. Während die beiden Letztgenannten nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen wurden, wurde der 41-Jährige in ein Gewahrsam gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Er soll noch heute zwecks Erlass eines Haftbefehls einem Richter vorgeführt werden.