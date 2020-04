Bewaffneter Überfall auf Supermarkt

Nr. 0947

Gestern Abend überfielen drei bewaffnete Männer einen Lebensmitteldiscounter in Weißensee. Nach bisherigen Ermittlungen betraten die Unbekannten gegen 20 Uhr das Geschäft in der Falkenberger Straße und hielten sich zunächst im Verkaufsraum auf. Die zum Teil Maskierten begaben sich dann zur Kasse und forderten unter Vorhalt von Messern vom 23-jährigen Angestellten die Öffnung der Kasse. Der Kassierer kam der Forderung nach, woraufhin einer der Täter in die geöffnete Kasse hineingriff. Alle flüchteten anschließend mit der Beute aus dem Laden. Der Angestellte stand unter dem Eindruck des Geschehens, wollte sich jedoch zunächst nicht ärztlich behandeln lassen. Das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.