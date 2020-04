Verbotenes Rennen auf der Stadtautobahn

Nr. 0946

In der vergangenen Nacht stoppte eine Zivilstreife der Autobahnpolizei in Schöneberg einen Autofahrer nach einem verbotenen Rennen. Gegen 1.15 Uhr wurden die Beamten auf der BAB 100 in Höhe der Ausfahrt Innsbrucker Platz auf zwei Mercedes aufmerksam, die mit stark erhöhter Geschwindigkeit in nördliche Richtung fuhren. Die Beamten fuhren hinterher und konnten in Höhe der Ausfahrt Detmolder Straße eine Geschwindigkeit von 185 Stundenkilometern bei erlaubten 60 km/h messen. Unter starkem Abbremsen fuhren die beiden Fahrzeuge von der Autobahn ab, wendeten und fuhren wieder auf die BAB 100 zurück. Hierbei ging das Rennen zwischen den beiden Fahrzeugen weiter, wobei sie stark beschleunigten und mehrere Fahrzeuge von beiden Seiten überholten. Anschließend wechselten die Raser auf die BAB 103. Nachdem sie die BAB 103 an der Abfahrt Saarstraße verließen, konnte ein 26-jähriger Fahrer durch die Autobahnstreife gestoppt werden. Der andere Mercedes-Fahrer, dessen Kennzeichen bekannt ist, konnte flüchten. Der Führerschein und das Fahrzeug des 26-Jährigen wurden beschlagnahmt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 4 übernahm die weiteren Ermittlungen.