Mehrere Brandstiftungen an Fahrzeugen

Lichtenberg/Mitte/Pankow

In der vergangenen Nacht brannten in Rummelsburg, Mitte und Prenzlauer Berg mehrere Autos.

Nr. 0942

Ein Anwohner der Skandinavischen Straße in Rummelsburg bemerkte durch einen lauten Knall gegen 3.35 Uhr, dass das von ihm genutzte Firmenfahrzeug, ein Ford Transit, brannte und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Flammen griffen auf einen weiteren Ford Transit über und beschädigten durch die Hitzestrahlung auch einen VW. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass ein Transporter vollständig ausbrannte und der andere zur Hälfte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nr. 0943

Gegen 2.15 Uhr hörten Bewohner der Kleinen Rosenthaler Straße in Mitte einen Knall, schauten aus einem Fenster ihrer Wohnung, sahen einen VW in Brand stehen und alarmierten die Feuerwehr, die die Flammen löschte. Ein dahinter geparkter BMW wurde von der Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin führt die Ermittlungen dazu.

Nr. 0944

In Prenzlauer Berg stellten Passanten gegen 23.50 Uhr in der Stargarder Straße ein Feuer an einen am Fahrbahnrand geparkten BMW fest und alarmierten die Feuerwehr. Vor dem Eintreffen der Brandbekämpfer gelang es jedoch einem der Passanten, die Flammen an einem Radkasten mit Wasser zu löschen. Hierzu hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.