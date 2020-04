Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt – Autofahrer flüchtig

Nr. 0941

Gestern Abend kam es in Hohenschönhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zweiradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Gegen 20.15 Uhr befuhr der 55-jährige Motorradfahrer die Landsberger Allee stadteinwärts. Laut Zeugenaussagen fuhr hinter dem Motorrad ein unbekannt gebliebener Autofahrer mit einem Pkw in die gleiche Richtung. Als der 55-Jährige von der mittleren Spur auf den rechten Fahrstreifen wechselte, soll der Autofahrer ebenfalls einen Fahrstreifenwechsel in die gleiche Richtung durchgeführt haben. Gleichzeitig soll der Autofahrer versucht haben, am Motorrad vorbeizufahren. Dabei kam es zu einer Kollision. In der Folge stürzte der Kradfahrer und rutschte circa 50 Meter auf der Fahrbahn weiter. Zeugen gaben vor Ort an, dass der Pkw-Fahrer nach dem Zusammenstoß, ohne anzuhalten, weitergefahren und rechts in die Zechliner Straße abgebogen sein soll. Bei dem flüchtenden Pkw soll es sich um einen roten Wagen gehandelt haben. Bei dem Sturz verletzte sich der Kradfahrer schwer und wurde mit Kopf- und Rumpfverletzungen von einem zum Ort gerufenen Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 übernahm die weiteren Ermittlungen.