Verdacht der Brandstiftung

Nr. 0935

Polizisten stellten vergangene Nacht in Lankwitz einen Brand an einem Auto fest. Gegen 1.45 Uhr bemerkten die Beamten, die mit ihrem Einsatzwagen unterwegs waren, Flammen an einem BMW, der an der Kaiser-Wilhelm-Straße geparkt war. Sofort hielten die Polizisten an und einer der beiden löschte mit einem Feuerlöscher den Brand am vorderen Bereich des Fahrzeuges. Zur vollständigen Kontrolle, ob noch Glutnester vorhanden sein könnten, alarmierten die Einsatzkräfte die Feuerwehr zum Ort. Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt nun ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.