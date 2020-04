Mit Baseballschläger angegriffen

Nr. 0930

Ein Trio soll in der vergangenen Nacht zwei junge Männer mit einem Baseballschläger im Wedding angegriffen haben. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein 28-Jähriger gegen 1.20 Uhr mit einem Baseballschläger in der Sprengelstraße auf ein Auto eingeschlagen haben, in dem sich zwei Männer im Alter von 20 und 26 Jahren befanden. Als die Insassen in der Folge aus dem Auto stiegen, soll der 28-Jährige ihnen mit dem Baseballschläger auf die Köpfe geschlagen und dessen Begleiter sie mit Gegenständen beworfen haben. Die Täter flüchteten anschließend vom Ort. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen mit Arm- und Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Jüngere erlitt Kopfverletzungen, die er zunächst nicht behandeln lassen wollte. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat in der Polizeidirektion 1.