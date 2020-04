Gaststätte angezündet

Nr. 0928

In Rummelsburg zündete ein Unbekannter in der vergangenen Nacht die Fassade einer Gaststätte an. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll eine Gruppe bestehend aus sechs Personen gegen 3 Uhr mit Barbetreibenden in einen Streit geraten sein, in dessen Folge ein Mann aus der Gruppe die Holzfassade neben der Eingangstür der Gaststätte anzündete. Die Barbetreibenden bemerkten den Brand und löschten ihn mit eigenen Mitteln, bevor das Feuer größeren Schaden anrichten konnte. Der bisher unbekannte Mann flüchtete unerkannt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.