Auto angezündet

Nr. 0927

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht ein Auto in Lichtenberg an. Eine Zeugin bemerkte die Flammen an dem VW gegen 1.40 Uhr in der Alfred-Jung-Straße und alarmierte die Rettungskräfte. Der Wagen wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Zwei weitere Autos, die neben dem VW geparkt waren, ein Ford und ein Mazda, wurden durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.