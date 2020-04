Antisemitische Beschimpfungen

Nr. 0918

Wegen des Verdachts der antisemitischen Beleidigung muss sich ein Mann verantworten, der gestern Nachmittag von einem Motorboot aus ein Pärchen auf dem Tegeler See beleidigt haben soll. Zeugen verständigten gegen 14.30 Uhr die Polizei zum Tegeler See, östlich der Insel Scharfenberg, nachdem sie mitbekamen, wie ein Mann sich mit seinem Motorboot einem Pärchen näherte, das zu diesem Zeitpunkt in einem Ruderboot saß. Der 32-jährige Tatverdächtige konnte kurz darauf ermittelt und zwischen den Inseln Scharfenberg und Baumwerder, wo er vor Anker ging, überprüft werden. Nach der Personalienfeststellung soll der Mann sich mit seinem Boot nochmals dem Pärchen genähert und gedroht haben, es zu rammen, was er jedoch unterließ. Der Polizeiliche Staatsschutz führt nun die Ermittlungen wegen der Beleidigungen und einer Bedrohung.