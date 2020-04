Seniorin nach Sturz schwer verletzt

Nr. 0913

Gestern Vormittag stürzte eine Fahrradfahrerin in Weißensee von ihrem Fahrrad und verletzte sich dabei schwer. Gegen 11.50 Uhr war die 75-Jährige in der Prenzlauer Promenade in Richtung Straße Am Steinberg unterwegs. Laut der Angaben einer 36-jährigen Zeugin soll die Seniorin an der Prenzlauer Promenade Ecke Gustav-Adolf-Straße mit ihrem Rad an die Bordsteinkante geraten und in Folge dessen gestürzt sein. Hierbei erlitt sie eine Oberschenkelfraktur. Sie wurde durch die Besatzung eines Rettungstransportes, die zufällig auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand, erstversorgt. Anschließend kam die 75-Jährige durch einen zum Ort gerufenen Krankenwagen in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt wird.