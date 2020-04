Autofahrer nach diversen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten festgenommen

Nr. 0912

In der vergangenen Nacht haben Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 18 einen mutmaßlichen Profilierungsfahrer in Gesundbrunnen gestellt. Der Mann fuhr gegen 22.50 Uhr die Brunnenstraße in Richtung der Badstraße. An einer grünen Ampel soll er sich zum Anfahren viel Zeit und im Anschluss sehr langsam weitergefahren sein. An der darauffolgenden roten Ampel an der Kreuzung Badstraße / Prinzenallee /Pankstraße soll er sein Fahrzeug abrupt und stark abgebremst haben. Danach wechselte er den Fahrstreifen ohne zu blinken und bog rechts auf die Prinzenallee ab, wo er seinen Opel sofort beschleunigte und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Auf Grund dieser weiter anhaltenden Auffälligkeiten beschlossen die Zivilpolizisten den Fahrer an der Stockholmer Straße Ecke Gotenburger Straße zu kontrollieren und wiesen den Mann an, sein Fahrzeug anzuhalten. Daraufhin versuchte der Autofahrer sich der Kontrolle zu entziehen, indem er in Richtung der Prinzenallee davonfuhr und dabei stark beschleunigte. Während seiner Fahrt fuhr der Raser über mehrere rote Ampeln und ließ bei jedem Abbiegevorgang die Reifen quietschen. Seine Flucht führte weiterhin über die Osloer Straße, Drontheimer Straße, Provinzstraße und Klemkestraße. An der Kreuzung Klemkestraße Ecke Emmentaler Straße stoppten ihn die Zivilpolizisten mit Hilfe der zur Unterstützung gerufenen uniformierten Einsatzkräfte. Die Polizistinnen und Polizisten mussten den Mann aus dem Fahrzeug ziehen. Hierbei erlitt der offensichtlich alkoholisierte 53-Jährige Verletzungen, sodass Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr hinzugerufen wurden. Die Rettungswagenbesatzung stellte bei dem 53-Jährigen weitere gesundheitliche Probleme fest, so dass er in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung kam. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat und er bereits in der Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Zudem bestand für den Opel Vectra kein Versicherungsschutz. Der Autofahrer muss sich nun wegen eines illegalen Straßenrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.