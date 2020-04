Mann von mehreren Personen angegriffen und verletzt

Nr. 0910

Gestern Abend wurde ein Mann von einer Personengruppe in Neukölln attackiert und dabei verletzt. Gegen 18.50 Uhr soll der 29-Jährige gemeinsam mit einem Freund auf einem Parkplatz eines Discounters in der Lahnstraße an dessen Auto gebastelt haben, als mehrere Fahrzeuge vorfuhren und daraus circa 20-30 Personen ausstiegen. Laut Angaben des Mannes sollen mehrere der Angreifer Messer und Macheten in der Hand gehalten haben. Einer aus der Gruppe soll eine Waffe im Hosenbund getragen haben. Nachdem der 29-Jährige von der Gruppe zu einem Gespräch aufgefordert wurde, soll er unvermittelt einen Schlag von hinten auf seinen Kopf erhalten haben. Daraufhin versuchte er zunächst zu flüchten, indem er in Richtung der Naumburger Straße rannte. Hierbei soll er gestürzt sein. Als er am Boden lag, sollen ihn einige Männer aus der Gruppe heraus gegen das Gesicht sowie den Oberkörper getreten und verletzt haben. Nachdem er sich auch hier befreien konnte, sollen die Angreifer von ihm abgelassen und sich in unbekannte Richtung entfernt haben. Der 29-jährige kam mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt werden musste. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 prüft, ob die Tat in Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern einer arabischstämmigen Großfamilie steht.