Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0904

Heute früh hat die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt Berlin die Ermittlungen zu einem Verdacht eines Tötungsdeliktes in Gropiusstadt übernommen. Gegen 5.45 Uhr entdeckten Pflegekräfte eine 75-Jährige leblos in ihrem Zimmer eines Seniorenheims in der Wutzkyallee. Ein Tötungsdelikt kann aufgrund der Auffindesituation nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.