Sachbeschädigung und Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Nr. 0897

Am vergangenen Abend und in der Nacht kam es in Neukölln zu Sachbeschädigungen und tätlichen Angriffen auf Einsatzkräfte der Polizei. Gegen 20.40 Uhr stellte eine Funkwagenbesatzung des Polizeiabschnittes 54 in der Sonnenallee zwischen der Peter-Anders-Straße und dem Michael-Bohnen-Ring rund 20 Personen fest, die sich zunächst entfernten. Kurz darauf wurde das Einsatzfahrzeug von einem Gegenstand getroffen. Bei der daraufhin mit Unterstützungskräften erfolgten Absuche wurde gegen 22.35 Uhr ein weiteres Einsatzfahrzeug durch eine Getränkedose getroffen. In beiden Fällen wurden die Fahrzeuge nicht beschädigt. Tatverdächtige konnten nicht festgestellt werden. Gegen 00.10 Uhr gingen dann mehrere Anrufe bei der Polizei ein, in denen von brennenden Reifen auf der Fahrbahn in der Sonnenallee berichtet wurde. Die dann am Ort festgestellten brennenden Reifen wurden durch die dazu alarmierten Brandbekämpfer der Feuerwehr gelöscht und von der Fahrbahn entfernt. Dafür musste die Fahrbahn in Richtung des Baumschulenweges für 15 Minuten gesperrt werden. Bei der Zeugenbefragung vor Ort stellte sich heraus, dass ein 36-Jähriger mit einer Flasche beworfen worden war, dabei jedoch nicht getroffen und nicht verletzt wurde. Dabei wurde auch bekannt, dass fünf Vermummte drei Reifen auf die Fahrbahn gebracht und sie entzündet haben sollen. Tatverdächtige konnten auch hier nicht ermittelt werden. Fazit der Aktion sind zwei Anzeigen wegen versuchten Sachbeschädigungen an Polizeifahrzeugen, eine wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, und Sachbeschädigung durch Feuer sowie tätlicher Angriff auf Einsatzkräfte der Polizei. Die Ermittlungen führt das Polizeikommissariat des Polizeiabschnittes 55.