Radfahrer schwer verletzt

Nr. 0891

Ein Radfahrer wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Spandau schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 31-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit einem Sattelzug auf dem Spandauer Damm unterwegs und erfasste beim Rechtsabbiegen in den Wiesendamm den 59-Jährigen, der mit seinem Fahrrad in gleicher Richtung auf dem Radweg fuhr. Der Zweiradfahrer erlitt Arm-, Bein- sowie Rumpfverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die weiteren Ermittlungen übernommen