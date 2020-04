Nach Geschäftseinbruch festgenommen

Nr. 0888

Polizisten nahmen in der vergangenen Nacht in Charlottenburg nach einem Geschäftseinbruch zwei Männer fest. Ein 23-jähriger Anwohner hörte nach eigenen Angaben gegen 0.20 Uhr in dem Geschäft in der Kaiser-Friedrich-Straße laute Geräusche und beobachtete kurz darauf, wie sich zwei mutmaßliche Einbrecher im Verkaufsgeschäft bewegten. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die eingetroffenen Beamten nahmen einen 46-Jährigen Mann vor und einen 35-Jährigen im Geschäft fest. Bei der Durchsuchung des Älteren wurden ein Tablet, zwei Bluetooth-Boxen und ein Rasierapparat, die als Diebesgut in Betracht kamen, aufgefunden und beschlagnahmt. Beide Festgenommenen wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht und dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.