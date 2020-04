Fahrzeugteile abgebrochen und gestohlen – zwei Festnahmen

Nr. 0879

Vergangene Nacht wurden zwei Männer in Mariendorf dabei beobachtet, wie sie die Außenspiegel eines Mercedes abbrachen. Der 30-jährige Zeuge alarmierte gegen 1.30 Uhr die Polizei in den Mariendorfer Damm Höhe Trabrennbahn Mariendorf. Am Tatort angekommen entdeckten die Polizeikräfte einen weiteren Mercedes, an dem ebenfalls die Außenspiegel und die Spiegelkappen fehlten. Aufgrund der Täterbeschreibungen stellten kurz darauf weitere Einsatzkräfte in der Nähe zwei Tatverdächtige, 28 und 29 Jahre alt, die in einem Toyota unterwegs waren. Bei der Durchsuchung des Autos und der Verdächtigen fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut von verschiedenen Fahrzeugen, zwei verbotene Messer, eine Schusswaffe sowie rauschgiftverdächtige Substanzen. Die Polizeikräfte beschlagnahmten die Gegenstände und nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Die Ermittlungen führt die Polizeidirektion 4.