Autos brannten

Tempelhof-Schöneberg/Steglitz-Zehlendorf

In der vergangenen Nacht brannten Autos in Schöneberg und in Dahlem.

Nr. 0874

Durch Rauchentwicklung wurde gegen 01.30 Uhr eine 22-jährige Anwohnerin auf ein brennendes Fahrzeug in der Ansbacher Straße aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die kurz darauf eintreffenden Funkwagenbesatzungen fanden einen in Vollbrand stehenden VW am Einsatzort vor. Durch die Hitzeentwicklung des Brandes wurde ein daneben geparkter Peugeot stark beschädigt. Die Brandbekämpfer der Feuerwehr löschten die Flammen. Der VW brannte komplett aus.

Nr. 0875

Gegen 01.50 Uhr wurde ein 49- jähriger Anwohner der Marschallstraße auf einen brennenden Pkw aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Das in Vollbrand stehende Fahrzeug der Marke Tesla wurde durch die Brandbekämpfer der Feuerwehr gelöscht. Ein neben dem Fahrzeug stehender Baum war ebenfalls in Brand geraten.

In beiden Fällen hat das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die Ermittlungen zu den Bränden übernommen.