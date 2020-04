Geldausgabeautomat aufgebrochen

Nr. 0873

Heute früh wurde ein Geldausgabeautomat in Neukölln aufgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten Unbekannte gegen 3.15 Uhr in der Hermannstraße gewaltsam den Korpus des Geldausgabeautomaten auf und entnahmen die Geldbehälter. Mit der Beute sollen die Täter in ein Auto gestiegen sein, mit dem ein Komplize am Straßenrand wartete. Anschließend fuhren die Täter in Richtung Silbersteinstraße weg. Die Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin geführt.