Autofahrer überholt Zivilstreife und flüchtet dann

Reinickendorf/Mitte

Nr. 0873

In der vergangenen Nacht ist ein Autofahrer in Reinickendorf vor der Polizei geflüchtet und kam in Wedding von der Straße ab. Gegen 0.40 Uhr überholte der 20-Jährige eine Zivilstreife mit einem Mercedes in der Markstraße mit hoher Geschwindigkeit, setzte seine Fahrt in Richtung Louise-Schroeder-Platz fort und bog dann rechts in die Seestraße ab. Die Zivilstreife folgte daraufhin dem Wagen und beobachtete zunächst das Fahrverhalten des Fahrers. Dabei hatten die Zivilpolizisten auf dem Tacho ihres Fahrzeugs eine Geschwindigkeit von über 100 km/h abgelesen. An der Seestraße Ecke Indische Straße blinkte der Mercedes-Fahrer nach links, fuhr dann aber beim Umschalten der Ampel auf Grün über die anderen Fahrstreifen und bog rechts in die Indische Straße ein. Dabei kam es fast zu einem Zusammenstoß mit einem Alfa Romeo, der den rechten Fahrstreifen befuhr, der nur durch eine Vollbremsung verhindert werden konnte. Die Zivilstreife folgte daraufhin dem Mercedes mit Sonder- und Wegerechten. Der 20-Jährige bog dann links in die Ungarnstraße ab und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Müllerstraße weg. Dabei folgten auch Kräfte einer Einsatzhundertschaft dem flüchtenden Wagen. Offenbar wollte der Autofahrer dann links in die Müllerstraße in Richtung Seestraße abbiegen, fuhr dabei jedoch gegen eine Hauswand. Im Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte neben dem Autofahrer einen 22 Jahre alten Beifahrer und auf der Rücksitzbank einen gleichaltrigen Mann fest. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der 20-jährige Mercedes-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Kräfte nahmen bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft wahr und dazu bestand der Verdacht, dass der junge Mann das Auto auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben könnte. Daraufhin wurde ihm im Krankenhaus, in das er mit Rumpfverletzungen zur Behandlung gebracht worden war, von einer Ärztin Blut abgenommen. Aus der Klinik hatte er sich später selbst entlassen. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen zuvor entdeckten die Kräfte eine weiße Substanz, bei der sich offenbar um Betäubungsmittel handelt, und beschlagnahmten diese. Der Mercedes wurde auf Anordnung eines Staatsanwalts beschlagnahmt. Die beiden Begleiter des Autofahrers blieben unverletzt und wurden nach Personalienfeststellungen am Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1.