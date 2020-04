Mit Holzlatten angegriffen

Nr. 0871

Samstagnachmittag alarmierten Zeuginnen und Zeugen die Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung in Neukölln. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben gingen mehrere Männer gegen 16.30 Uhr an der Sonnenallee Ecke Tellstraße auf eine andere Gruppe Männer mit Holzlatten los. Weder Attackierte noch Angreifer befanden sich beim Eintreffen der Kräfte noch am Ort. Während des Angriffs war ein Auto, mit dem eine Frau in der Sonnenallee unterwegs war, im stockenden Verkehr beschädigt worden. Die Hintergründe und das genaue Geschehen sind noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen, die die Kriminalpolizei der Direktion 5 übernommen hat.