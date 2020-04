Auto angezündet

Nr. 0868

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht in Blankenburg ein Auto an. Kurz vor 4 Uhr bemerkten Zeugen das Feuer an dem Ford in der Straße Alt-Blankenburg und alarmierten Polizei sowie Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Der geparkte Wagen wurde komplett zerstört. Ein danebenstehender Mercedes Sprinter wurde durch die Flammen beschädigt. Eine politische Tatmotivation wird geprüft, weswegen der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin die weiteren Ermittlungen übernommen hat.