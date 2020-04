Ermittlungen nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Nr. 0869

Gestern Abend kam es in Marzahn zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben verließ ein 15-Jähriger gemeinsam mit einer gleichaltrigen Bekannten und einem zwei Jahre älteren Begleiter gegen 20.50 Uhr ein Wohnhaus in der Bärensteinstraße und wurde dann von einer Gruppe, bestehend aus der Beschreibung nach Jugendlichen beziehungsweise jungen Männern, angehalten sowie angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch richtete einer aus der Gruppe dann eine Schusswaffe auf den 15-Jährigen und drückte einmal ab. Daraufhin lief der Jugendliche weg und die gleichaltrige Begleiterin stellte sich vor den Schützen, wurde dann aber von anderen aus der Gruppe zur Seite gestoßen. Anschließend gab der Schütze weitere Schüsse auf den flüchtenden Jugendlichen ab. Anschließend ergriff die Gruppe die Flucht. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf und fanden zwei Patronenhülsen am Tatort. Aufgrund dieser wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte. Der Jugendliche blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 6 ermittelt.