Autofahrer und Beifahrerin bei Unfall verletzt

Nr. 0863

Vergangene Nacht fuhr ein 32-jähriger Mann in Köpenick mit seinem Fahrzeug in einen Zaun. Der Fahrer bog gegen 22.45 Uhr mit seinem VW in die Verlängerte Hämmerlingstraße ein. Mutmaßlich verlor er dabei die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und schleuderte in einen Zaun. Die zum Unfallort gerufenen Polizeikräfte führten eine Atemalkoholmessung bei dem Mann durch. Der mit mehr als einem Promille Alkohol in der Atemluft getestete Fahrer und seine 33-jährige Beifahrerin kamen ins Krankenhaus. Der 32-Jährige blieb stationär in der Klinik, seine Begleiterin konnte sie nach ambulanter Behandlung verlassen. Die Bearbeitung übernimmt die Polizeidirektion 6.