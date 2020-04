Mülltonnen und ein Transporter brannten

Nr. 0862

In der vergangenen Nacht griff ein Feuer in Kreuzberg von brennenden Mülltonen auf einen Lkw über. Gegen 22.20 Uhr hatte ein 32-jähriger Anwohner einen Knall gehört und war so auf den Brand einer Mülltonne auf einem Innenhof in der Adalbertstraße aufmerksam geworden. Bis die von Ihm alarmierten Brandbekämpfer der Feuerwehr eintrafen, hatten die Flammen schon weitere Müllcontainer und einen Transporter ergriffen. Bevor die Flammen gelöscht werden konnten, brannten über zehn Mülltonnen vollständig aus und der daneben geparkte Mercedes erlitt einen Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten war die Adalbertstraße zwischen Kottbusser Tor und Oranienburger Straße fast eine Stunde gesperrt, was sich auch auf den ÖPNV auswirkte. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.