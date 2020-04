Verletzter nach Auseinandersetzung

Nr. 0857

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern soll es in der vergangenen Nacht in Kreuzberg gekommen sein. Gegen 2.10 Uhr wurden Polizeikräfte in die Görlitzer Straße alarmiert und trafen dort auf einen 17- sowie einen 18-Jährigen. Der Ältere wies eine Platzwunde oberhalb eines Auges und mehrere Schnittverletzungen an den Händen auf. Während der Verletzte nicht der deutschen Sprache mächtig ist und so nicht verständlich machen konnte, was im Einzelnen zwischen den beiden Männern geschehen ist, wollte sich der 17-Jährige nicht äußern. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 18-jährigen Verletzten zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Den Jugendlichen brachten Polizisten hingegen in ein Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen wurde. Die Hintergründe und das genaue Tatgeschehen sind unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizei der Direktion 5 übernommen hat.