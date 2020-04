Festnahme nach Einbruch

Nr. 0855

Fahnder eines Polizeiabschnitts nahmen in der vergangenen Nacht in Neukölln ein Mann nach einem Einbruch fest. Gegen 22.45 Uhr bemerkten die Polizeikräfte den 48-Jährigen, der ihnen bereits als Einbrecher bekannt ist, in der Sonnenallee, als dieser gerade ein Wohnhaus betrat und erst etwa 30 Minuten später wieder aus diesem herauskam. Da der Verdacht bestand, dass der 48-Jährige dort einen Einbruch begangen haben könnte, hielten ihn die Polizisten an und überprüften ihn. In einem mitgeführten Trolley und einer Tüte fanden die Einsatzkräfte Diebesgut sowie Einbruchswerkzeuge. Das Diebesgut konnte die Beamten einem Geschäft in dem Haus zuordnen. Während der Überprüfungsmaßnahmen erschienen neben dem betroffenen Geschäftsinhaber auch weitere Personen. Diese erkannten in dem Tatverdächtigen denjenigen wieder, der am 21. März 2020 in eine nahegelegene Sisha-Bar eingebrochen sein soll und damals noch flüchten konnte, bevor alarmierte Polizeikräfte eintrafen. Die Polizisten brachten den 48-Jährigen zur erkennungsdienstlichen Behandlung zunächst in ein Polizeigewahrsam und entließen ihn anschließend. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 ermittelt.