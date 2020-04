Nr. 0850

Ein Unbekannter hat heute früh ein Konsulatsgebäude in der Brückenstraße in Mitte mit Steinen beworfen. Mitarbeiter alarmierten die Polizei, nachdem sie gegen 6 Uhr über einen Bildschirm beobachtet hatten, wie ein Unbekannter zwei Kleinpflastersteine gegen die Fassade des Gebäudes warf und sich dann entfernte. Durch die Steinwürfe wurde eine Scheibe des Gebäudes beschädigt. Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren. Die Ermittlungen dauern an.