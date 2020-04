Mann zwischen zwei Bussen eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0849

Bei einem Unfall in Biesdorf erlitt in der vergangenen Nacht ein 36-Jähriger lebensbedrohliche Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen und ersten Ermittlungen hatte der Fahrer eines Busunternehmens gegen 2.30 Uhr mit seinem Fahrzeug hinter einem anderen, unbesetzten Bus am Bahnhof Wuhletal gehalten und war ausgestiegen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Niederflurbus aufgrund eines Handhabungsfehlers ins Rollen geriet und der Mann daraufhin zwischen seinem und dem davor geparkten Fahrzeug eingeklemmt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen dauerte es etliche Minuten, bis ein zufällig vorbeikommender Passant auf den Mann aufmerksam wurde und die Feuerwehr alarmierte. Die Rettungskräfte befreiten den 36-Jährigen und mussten ihn vor Ort reanimieren. Er wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt, sein Zustand ist lebensbedrohlich. Die Ermittlungen dauern an.