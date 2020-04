Beim Rückwärtsfahren Fußgängerin erfasst

Nr. 0846

Bei einem Verkehrsunfall in Tempelhof erlitt gestern Abend eine 83-Jährige schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 29-Jähriger gegen 18.50 Uhr mit einem Mercedes Transporter in der Straße Alt-Tempelhof in zweiter Reihe gehalten und dann rund 50 Meter rückwärtsgefahren sein. Hierbei fuhr das Fahrzeug gegen die gerade die Fahrbahn überquerende Fußgängerin, die daraufhin stürzte und sich schwer verletzte. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten die Frau und brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.