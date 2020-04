Farbattacke auf Bürgerbüro eines Abgeordneten

Nr. 0842

In Fennpfuhl bewarfen Unbekannte in der vergangenen Nacht oder heute Morgen das Bürgerbüro eines Abgeordneten mit Farbe. Nach den bisherigen Ermittlungen stellten Einsatzkräfte gegen 8 Uhr die mit sogenannten Farbeiern beworfene Fensterfront des Büros in der Möllendorffstraße fest. Die Fensterscheiben blieben unbeschädigt. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.