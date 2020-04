Seniorenpaar nach Unfall im Parkhaus schwerverletzt

Nr. 0841

Heute Vormittag verletzte sich ein Ehepaar bei einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen schwer. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 80-Jähriger gegen 9.20 Uhr mit seinem Opel in einem Parkhaus eines Supermarkts an der Brunnenstraße unterwegs, als er dabei nach bisherigem Erkenntnisstand ohne die Einwirkung Dritter, mit seinem Auto gegen eine Betonwand prallte. Der Senior und seine 73-jährige Beifahrerin stießen mit ihren Köpfen gegen die Windschutzscheibe und erlitten hierbei schwere Verletzungen. Von Zeugen alarmierte Rettungskräfte brachten das Ehepaar zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.