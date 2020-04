Kontrolle über das Auto verloren

Nr. 0827

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Friedrichsfelde, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt und fünf Autos beschädigt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll gegen 16.40 Uhr ein 75-jähriger Autofahrer mit seinem Kia an der Kreuzung Am Tierpark Ecke Alfred-Kowalke-Straße an einer Ampel gehalten haben. Laut Angaben des Seniors soll sich sein Fahrzeug plötzlich ohne sein Zutun in Bewegung gesetzt und von allein beschleunigt haben. Infolgedessen fuhr er auf den vor ihm wartenden Golf auf. Dann soll der Kia-Fahrer sein Fahrzeug nach rechts in die Alfred-Kowalke-Straße gefahren haben und direkt auf einen 42-jährigen Fahrradfahrer zugefahren sein. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit einem Sprung zur Seite vermeiden. Dabei zog sich der Radfahrer Verletzungen am Knie und am Ellenbogen zu. Der 75-Jährige setzte seine unkontrollierte Fahrt fort und beschädigte im Verlauf dessen die Messsäule einer Gasleitung, einen Lichtmast und eine Bushaltestellensäule. Durch die umherfliegenden Trümmer wurden drei weitere Autos beschädigt. Schließlich soll der Autofahrer gegen einen Lichtmast in der Alfred-Kowalke-Straße gefahren und dort zum Stehen gekommen sein. Der Kia wurde zur Begutachtung sichergestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen war die Alfred-Kowalke-Straße in beide Richtungen bis 18.15 Uhr gesperrt. Der verletzte Radfahrer wurde durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 übernahm die weiteren Ermittlungen.