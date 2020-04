Wohnwagen angezündet

Nr. 0826

Bisher Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht zwei Wohnwagen in Alt-Hohenschönhausen an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldete ein Zeuge gegen 22.30 Uhr der Feuerwehr, dass auf einem Brachgelände an der Genslerstraße zwei Wohnwagen in Flammen stehen. Sie brannten vollständig aus. Zudem griff das Feuer auf einen danebenstehenden Baucontainer über, der dadurch beschädigt wurde. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat nun die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung übernommen.