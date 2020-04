Fußgänger und Radfahrer stoßen auf der Fahrbahn zusammen

Nr. 0821

Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls gestern Mittag in Hermsdorf. Nach Zeugenangaben und dem Ermittlungsstand der Polizeikräfte soll sich der Zusammenstoß gegen 13.30 Uhr auf der Seebadstraße ereignet haben. Ein 60-jähriger Versandbote soll gerade die Fahrbahn der Straße überquert haben, um auf der gegenüberliegenden Straßenseite Pakete auszuliefern, als im gleichen Moment ein 22-jähriger Radfahrer auf der Seebadstraße aus Richtung Straße am Freibad in Richtung Almutstraße unterwegs gewesen sein soll. Beide stießen zusammen und stürzten auf die Fahrbahn. Der Zeuge eilte hinzu, versorgte die Verletzten und alarmierte Rettungskräfte zum Ort, die die beiden Verkehrsteilnehmer zu stationären Behandlungen in Kliniken brachten. Der 60-Jährige erlitt durch den Unfall so schwere Verletzungen, dass er intensivmedizinisch behandelt werden muss. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernimmt die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen.