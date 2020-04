Polizisten bedroht und bespuckt

Nr. 0810

Gestern Mittag wurde ein Mann in Friedrichshain festgenommen, nachdem er Polizeikräfte bedroht und bespuckt hatte. Gegen 13.45 Uhr bemerkten drei Polizeibeamte den Mann in der Warschauer Straße, als er auf die Fahrbahn trat und einen dort mit seinem Wagen verkehrsbedingt wartenden Autofahrer beschimpfte. Als der Kraftfahrer weiterfuhr, schlug der Mann auf den Wagen. Die Zivilfahnder liefen dann zu dem Mann und gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen. Dieser zerschlug daraufhin eine Glasflasche an einem Poller und ging mit dem abgebrochenen Flaschenhals auf die Polizisten zu. Unter Vorhalten der Schusswaffe forderten die Kräfte den Mann dann auf, die Flasche fallen zu lassen. Nachdem er der Aufforderung nachgekommen war, spuckte er in Richtung der Zivilkräfte und traf einen Polizisten an der Kleidung. Mit Unterstützung von hinzugerufenen Polizeikräften wurde der Mann dann festgenommen und ihm die Handfesseln angelegt. Dabei schlug der Festgenommene seinen Kopf gegen die Wand. Anschließend wurde er zur erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige einem Arzt vorgestellt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.