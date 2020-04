Mann von hinten niedergeschlagen

Nr. 0808

Gestern Abend wurde ein Mann in Halensee schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen entdeckte ein Zeuge gegen 22 Uhr auf dem Gehweg des Kurfürstendamms in Höhe S-Bahnhof Halensee den verletzten Mann und alarmierte Polizei sowie Rettungskräfte. Sanitäter brachten den Mann dann mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 57-Jährige gab gegenüber den Polizeikräften an, dass er zu Fuß unterwegs war, von hinten niedergeschlagen wurde und dann auf den Gehweg stürzte. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 2.