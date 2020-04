Mann verletzt sich bei Verfolgung eines Räubers schwer

Nr. 0798

Gestern Abend verletzte sich ein Mann bei der Verfolgung eines Räubers in Schöneberg schwer. Nach bisherigen Ermittlungen bemerkte ein 38-Jähriger gegen 23.20 Uhr wie ihm ein Unbekannter auf dem U-Bahnhof Yorckstraße sein Portemonnaie aus der Hosentasche entwendet hatte und sprach diesen an. Daraufhin bedrohte ihn der Täter mit einem Messer und ergriff anschließend die Flucht. Der Beraubte folgte daraufhin dem Räuber in Richtung S-Bahnhof Yorckstraße. Hierbei stürzte der 38-Jährige auf einer U-Bahntreppe und verletzte sich schwer. In der Folge entkam der Täter mit der Beute. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung seiner Beinfraktur in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.