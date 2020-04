Polizeikräfte bei Widerstand verletzt

Nr. 0782

Gestern Nacht wurden in Weißensee zwei Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 14 bei einem Einsatz leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen randalierte gegen 23 Uhr in der Graacher Straße eine 36-jährige Frau vor einem Wohnhaus. Die alarmierten Polizeieinsatzkräfte sprachen die alkoholisierte Tatverdächtige an. Diese blutete an ihren Händen, da sie anscheinend an der Hauseingangstür eine Glasscheibe eingeschlagen hatte. Sie war sehr aufgebracht und versuchte, die Einsatzkräfte anzuspucken. Als ein Beamter daraufhin mit seiner Hand ihren Mund zuhielt, soll sie hineingebissen haben. Das eingesetzte Team brachte die Frau zu Boden und legte ihr eine Handfessel an. Dabei erlitt der zweite eingesetzte Beamte eine Oberschenkelzerrung. Die Tatverdächtige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach einer Blutentnahme ihren Weg fortsetzen konnte. Die Polizeikräfte setzten ihren Dienst ebenfalls fort.