Mann nach räuberischem Diebstahl mit Bildern gesucht

Nr. 0787

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem Mann, der in Westend einen räuberischen Diebstahl begangen haben soll. Der Gesuchte betrat am Dienstag, 6. August 2019, gegen 12.05 Uhr einen Edeka-Markt am Brixplatz und soll dort das Portemonnaie einer 73-Jährigen Kundin entwendet haben, welches sich in ihrem, am Einkaufswagen hängenden Einkaufsbeutel befand. Als die Bestohlene den Diebstahl bemerkte, folgte sie dem Mann und sprach ihn dazu an, der sie daraufhin mit beiden Händen gegen einen im Kassenbereich befindlichen Pfeiler geschubst haben soll. Die 73-Jährige stürzte und verletzte sich leicht an einer Schulter.