Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch

Nr. 0767

Polizeikräfte nahmen gestern Nacht in Charlottenburg einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher fest. Gegen 1 Uhr hörte eine 41-jährige Mieterin in der Haubachstraße Geräusche an ihrer Wohnungstür. Sie alarmierte die Polizei und ging in den Wohnungsflur, um nachzusehen. Dort stand auf einmal der 34-jährige Tatverdächtige vor ihr. Sie erschrak und schrie, woraufhin der Mann aus der Wohnung rannte. Er trat noch einmal gegen die Wohnungstür, bevor er das Mietshaus verließ und Kräften vom Polizeiabschnitt 24 buchstäblich in die Arme lief. Diese nahmen den Mann fest und fanden bei ihm zwei Plastikkarten, wie sie zum Türöffnen bei Wohnungseinbrüchen oft benutzt werden. Der Tatverdächtige wurde nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2.