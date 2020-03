Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0745

Gestern Nachmittag wurde eine Radfahrerin in Dahlem bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll die 80-Jährige gegen 15.45 Uhr auf dem Radweg die Argentinische Allee in Richtung Saargemünder Straße gefahren sein. Auf der Kreuzung zur Clayallee kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 73-Jährigen, der die Clayalle in Richtung Hohenzollerndamm befuhr. Die Radfahrerin erlitt dabei einen Oberschenkelhalsbruch und musste mit Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus zu stationären Behandlung gebracht werden. Nun muss der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 unter anderem ermitteln, welche Verkehrsregelung zum Unfallzeitpunkt herrschte.